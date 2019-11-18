РИАМО - 18 ноя. На строительство здания Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева и Детской музыкальной школы №1 в Пушкине предусмотрено 723,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Так, в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2019 году на строительство колледжа выделили 255 миллионов рублей, в 2020 году – 330,7 миллиона рублей.

«Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева - уникальный для российского образования проект. После завершения строительства в новом здании планируется размещение двух учреждений: колледжа на 250 студентов и Детской музыкальной школы №1 города Пушкино на 600 учащихся», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Сейчас численность работающих на объекте составляет больше 100 человек. На площадку завезли весь необходимый материал и технику, проводятся кладка стен из газоблока, укладка утеплителя с гидроизоляцией на полах, устройство стяжки, устройство кровли, кирпичная кладка парапетов, установка лесов, армирование конструкций, бурение отверстий под коммуникации, огрунтовка металлических труб.

Ранее колледж занимал здание постройки 1936 года. В новом здании предусмотрены концертный зал на 300 мест (в старом - на 100 мест); просторные классы для занятий, три репетиционных зала для школы и один репетиционный зал для колледжа; современный читальный зал библиотеки с возможностью использования мультимедиа; спортивно-хореографический зал. Предполагается оборудовать летнюю эстраду для проведения концертов, спортивную площадку и благоустроить территорию.

Сейчас занятия проводятся в Пушкинском лесотехническом техникуме, здании пушкинской Музыкальной школы №1 и в ДК «Пушкино». В музыкальной школе открыты следующие отделения: инструментальное исполнительство (фортепиано, народные, духовые, ударные, струнно-смычковые, электронные инструменты), хоровое дирижирование. В колледже - инструментальное исполнительство (фортепиано, орган, народные, духовые, ударные, струнно-смычковые инструменты), вокальное искусство, сольное и хоровое народное пение, хоровое дирижирование, теория музыки.

Творческие коллективы колледжа: четыре оркестра (симфонический, народный, духовой, камерный), три хора (женский, смешанный, народный), многочисленные ансамбли, в том числе квартет саксофонистов. Помимо существующих отделений, в новом здании планируется открытие отделений по специальностям: «Музыкальное искусство эстрады (по видам)», «Музыкальное звукооператорское мастерство» (специалистов по этому профилю в Московской области не готовит ни один колледж).