РИАМО - 18 ноя. Государственные музеи Московской области подготовили специальную новогоднюю программу, местные жители смогут посетить фестивали, детские елки, шоу и концерты, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Все государственные музеи Московской области подготовили специальную новогоднюю программу. Ожидается, что на новогодних фестивалях, детских новогодних елках, фестивалях мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классах, мастер-шоу, концертных программах и выставках побывают более 150 тысяч жителей Подмосковья», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Так, в музейном комплексе «Новый Иерусалим» подготовили выставку «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Музеи региона также предоставили специально для выставки одни из лучших произведений русской живописи XVIII–ХХ веков.

«Это первая выставка в современной истории области, объединяющая региональные музеи. Основная цель экспозиции – представить картины великих русских художников в неожиданном ракурсе, а именно через цвета и краски как ключевые инструменты изобразительного искусства», - отмечается в сообщении.

Выставки организуют Серпуховский историко-художественный музей, Военно-технический музей, музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева и многие другие.

Более подробную информацию о мероприятиях можно найти на сайте министерства культуры Подмосковья.