РИАМО - 18 ноя. Жительница подмосковного Воскресенска Анна Аксенова чуть больше года назад организовала отделение родителей, которые растят детей с ограниченными возможностями здоровья, этот социальный проект был одобрен экспертной комиссией премии «Наше Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Отделение появилось в составе Воскресенского районного общества инвалидов.

«Целью было объединение людей, испытывающих схожие проблемы, касающиеся трудностей реабилитации детей инвалидов, сохранения и улучшения их здоровья, социализации. Анна Николаевна наладила связь между нуждающимися, волонтерами, благотворительными организациями», — говорится в сообщении.

В рамках проекта регулярно проводятся различные мероприятия для детей-инвалидов, единственным развлечением в жизни которых чаще бывают только посещения больниц и поликлиник. Благодаря этому проекту дети получают свою долю радости, праздника, веселья. Благотворительная помощь от организаций и частных лиц в виде специального детского питания, ортопедической обуви, лечебных тренажеров, методических книг и устройств распределяется адресно конкретным детям, наиболее в них нуждающимся.

Социальный проект Аксеновой «Равные возможности» одобрен экспертной комиссией премии «Наше Подмосковье».