РИАМО - 18 ноя. ООО «Монтажпроектсервис» привлекли к административной ответственности, постановление вынесено Московским областным УФАС России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении на ООО «Монтажпроектсервис» наложен административный штраф в размере 50 тысяч рублей, - говорится в сообщении

ООО «Монтажпроектсервис» привлекли к отвественности за то, что компания не предоставила сведения по мотивированному требованию Федеральной антимонопольной службы.