РИАМО - 18 ноя. Человек переходил дорогу в неположенном месте на улице Авиамоторной в Москве, его сбил автомобиль, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«В 20:34 на улице Авиамоторная в районе дома 51 водитель, управляя автомобилем Ford, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего пешехода доставили в больницу.