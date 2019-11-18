РИАМО – 18 ноя. Чешский футболист Алекс Крал может перейти из московского «Спартака» в другой клуб за 20 миллионов евро, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«К футболисту проявляют предметный интерес несколько английских и немецких клубов. Сообщается, что «красно-белые» готовы будут отпустить 21-летнего игрока, если по нему поступит конкретное предложение», — говорится в сообщении.

«Спартак» оценил Крала в 20 миллионов евро. В то же время «красно-белые» не намерены во что бы то ни стало продавать футболиста.

Крал начал играть за «Спартак» в сентябре. Его трансфер обошелся клубу в 12 миллионов евро.