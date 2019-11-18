РИАМО - 18 ноя. На заседании правительства Московской области утвердили паспорта особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Талдомском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Отныне четко обозначены границы двух памятников природы: «Вязовники в долине реки Дубны в окрестностях деревни Троица-Вязники» и «Дубненская колония серых цапель». Суммарная площадь ООПТ оставляет 123,7 гектара», – говорится в сообщении.

Главный объект особой охраны в долине Дубны – липовая и лиственничная аллеи, возраст лип здесь превышает 200 лет, лиственниц – 180 лет. Кроме этого, на территории памятника природы установлено обитание краснокнижных видов.

«В памятнике природы «Дубненская колония серых цапель» также обитают краснокнижные птицы: белая лазоревка, или князек и ястребиная славка, периодически сюда прилетают серые журавли», – отмечается в материале.

Однако колония серых цапель деградировала: в марте 1991 года до прилета цапель здесь было учтено 44 гнезда, а при следующем обследовании, в июне 1994 года, колонию нашли брошенной. По мнению специалистов, главными причинами деградации колонии стали весенняя охота и сокращение кормовой базы цапель.

«В настоящее время здесь зафиксированы три гнезда», – уточняется в сообщении.