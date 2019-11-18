РИАМО - 18 ноя. Председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова рассказала о мероприятиях, которые проводят в Подмосковье по сокращению выбросов парниковых газов, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

По словам депутата, такие выбросы влияют на здоровье человека и изменение климата, поэтому необходимо постоянное наблюдение за качеством атмосферного воздуха в регионе.

«Подмосковье – активно развивающийся регион, постоянно прирастающий новыми жителями, предприятиями. Отсюда (возникает – ред.) неизбежность выбросов вредных веществ в атмосферу как от промышленных и коммунальных объектов, так и от автотранспорта. В рамках региональной госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы проведена инвентаризация объема выбросов и поглощений парниковых газов», – сказала Полякова.

Он отметила, что наблюдается тенденция снижения поглотительной способности лесов. Предотвратить это можно, если высаживать смешанные широколиственные и хвойно-широколиственные насаждения.

Данному вопросу в Подмосковье уделяют особое внимание. Так, в 2019 году на землях, принадлежащих государственному лесному фонду Московской области, мероприятия по лесовосстановлению проведены на площади более чем три тысячи гектаров, или 95% от плана.

Основные лесничества, на которых проводились лесовосстановительные работы: Московское учебно-опытное (417 гектаров), Бородинское (388 гектаров), Звенигородское (339 гектаров).

«В ряде территорий зафиксировано снижение степени загрязнения воздуха. Важно, что в последние годы жители региона активно помогают в этой работе – выходят на субботники и сажают деревья. Перед нами стоит задача – увеличить поглотительную способность экосистем, что в перспективе позволит существенно компенсировать выбросы», – отметила Полякова.

Так, в соответствии с указом президента РФ, к 2020 году необходимо сократить объем выбросов парниковых газов до уровня не более 75% от объема в 1990 году, уточнила депутат Мосолдумы.

По словам Поляковой, значительную роль играет повышение экоответственности промышленных предприятий, увеличение энергоэффективности, проведение надзорных мероприятий и восстановление «зеленых легких» региона. Вопрос также необходимо урегулировать на законодательном уровне. На данный момент тема уменьшения выбросов активно обсуждается как на региональном, так и федеральном уровнях.

«В ноябре этого года члены комитета на площадке Совета Федерации обсудили ряд закинициатив. В частности, необходимо ускорить внесение в Госдуму проекта федерального закона «О государственном регулировании выбросов парниковых газов в РФ», принять нормативные правовые акты, необходимые для реализации федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения», – подчеркнула Полякова.

Депутат также отметила, что необходимо продолжить работу по подготовке проекта федерального закона о «поглотительных инвестициях» – инвестициях хозяйствующих субъектов в лесовосстановление и лесовозведение.