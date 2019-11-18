РИАМО - 18 ноя. Станции «Библиотека имени Ленина», «Кропоткинская» и «Парк Культуры» Сокольнической линии метро будут открываться на 10 минут позже 19, 21, 26, 27 и 30 ноября - в 5:40, это связано с организационно-учебными мероприятиями, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

«Время отправления поездов с этих станций останется прежним - первый из них уходит после 5:40», - сообщается в аккаунте.

Пассажирам подземки принесли извинения за неудобства.