РИАМО - 18 ноя. В Подмосковье перевели в электронный вид услугу по подаче ходатайств на изменение категории земельных участков, получить ее теперь можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ), говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Электронная форма подачи ходатайств об изменении категории земель позволит собственникам и арендаторам земельных участков сделать это в любое время и из любой точки мира. Ранее документы направляли почтой или сдавали в бумажном виде в правительство Московской области», - сказал министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

В марте 2019 года Минмособлимущество получило полномочия по подготовке предложений по переводу земельных участков из одной категории земель в другую. За восемь месяцев в министерство поступило 89 заявок об изменении категории 132 земельных участков. В итоге была изменена категория 39 участков земель.

Чаще всего собственники переводят частные земли сельхозназначения в земли промышленности для размещения различных объектов промышленного и складского назначения. В большинстве случаев это связано с реализацией различных промышленных проектов, которые впоследствии принесут средства в бюджет Московской области и создадут в регионе новые рабочие места.

Новые электронные услуги появляются в Подмосковье в рамках курса региональных властей на цифровизацию государственных и муниципальных услуг.

Подать документы на госуслугу «Подготовка правительству Московской области предложений по переводу земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области» можно по ссылке.