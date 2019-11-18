РИАМО - 18 ноя. В усадьбе Кривякино в подмосковном Воскресенске стартовал второй сезон проекта «Чтения при свечах», новый сезон открыли постановкой «Улыбнемся, господа! ...», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Уже второй год в культурном центре «Усадьба Кривякино» городского округа Воскресенск реализуется литературный проект «Чтения при свечах», который уже стал культурным достоянием Воскресенска.

«Его (проект – ред.) придумала и воплотила в жизнь Любовь Сусская, работник КЦ «Усадьба Кривякино». В основе – чтение небольшого литературного произведения в интерьерах старинного усадебного быта прошлых веков. «Чтения при свечах» проходят в усадьбе с весны 2018 года», — говорится в сообщении.

Исполнители (а это не профессиональные актеры, а обычные, но увлеченные горожане самых разных профессий), облаченные в костюмы XIX века, в воссозданном интерьере усадебного дома не просто читают, но разыгрывают перед публикой увлекательнейшую историю. Это не театр в его классическом понимании, здесь зрители – сами участники происходящего действа.

Новый сезон открыли постановкой «Улыбнемся, господа! ...», а также чтением юмористических рассказов А.П. Чехова. Уставшие от суеты современной жизни гости прикоснулись к волшебному содружеству литературы и театра.