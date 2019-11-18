РИАМО - 18 ноя. Главу УВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николая Савченко отправили в отставку, сообщает ТАСС.

«Савченко уволен с поста главы УВД на Московском метрополитене. Это решение было принято несколько дней назад, однако приказ о его увольнении появился лишь в понедельник», - сказал источник в правоохранительных органах.

Это может быть связано со стрельбой на станции столичной подземки «Рязанский проспект». Тогда в ходе спецоперации сотрудник полиции открыл стрельбу по коллегам из отдела собственной безопасности.

Вечером 18 сентября 2019 года на станции метро «Рязанский проспект» сотрудники собственной безопасности полиции проводили операцию по задержанию Алексея Смирнова, подозреваемого в получении взяток. В какой-то момент он достал пистолет и открыл стрельбу по своим коллегам. В результате один из полицейских погиб, а второй получил ранения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). В МВД также начали служебную проверку, в рамках которой должны были дать оценку действиям лиц, ответственных за планирование и проведение операции, закончившейся перестрелкой.