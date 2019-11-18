РИАМО - 18 ноя. С начала текущего года в АО «Мосгаз» поступило более одной тысячи заявок на присоединение к сетям газораспределения, при этом 60% из них были поданы в электронном виде, в том числе через портал mos.ru, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгаза».

Компания заключила с правительством Москвы соглашение о взаимодействии в 2018 году. С тех пор «Мосгаз» продолжает перевод предоставляемых услуг в электронный вид.

«В декабре 2018 года шесть крупных предприятий коммунальной отрасли, в том числе АО «Мосгаз», заключили с правительством Москвы соглашение о взаимодействии. Таким образом, у застройщиков появилась возможность подачи через портал mos.ru единой заявки на подключение одновременно к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения», - говорится в сообщении.

Заявители могут получить через портал mos.ru услуги шести организаций - АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал», АО «Мосгаз», АО «Мособлгаз». Благодаря соглашениям с компаниями значительно упростилась процедура получения технических условий, заключения договоров о подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также уменьшились сроки выдачи актов о технологическом присоединении.

«Без цифровых технологий нам никак не обойтись: они повышают управляемость производственными процессами, надежность работы всей газотранспортной системы», - сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.