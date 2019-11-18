РИАМО - 18 ноя. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Олега Матыцина с переизбранием на пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщает Федеральное агентство новостей.

«Оказанная Вам единогласная поддержка участников Генеральной ассамблеи FISU – безусловное свидетельство Вашей плодотворной работы на этом ответственном посту, высокая оценка ваших профессиональных качеств, значимого личного вклада в развитие студенческого спорта в мире», - говорится в телеграмме Путина к Матыцину.

Путин также выразил уверенность в том, что накопленный опыт и знания Матыцина помогут ему при реализации планов, которые направлены на продвижение ценностей олимпизма, здорового и активного образа жизни среди молодежи.

Матыцина переизбрали на должность президента FISU 16 ноября. Он будет оставаться на этом посту до 2023 года.