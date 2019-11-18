РИАМО - 18 ноя. На конференции к 100-летию русского имажинизма русский писатель Захар Прилепин представит свою новую книгу о Сергее Есенине в столичном институте имени А. С. Пушкина 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

Творческая встреча с авторами новых книг об имажинизме пройдет в перерыве между секциями конференции. Владимир Дроздков представит работу «Вадим Шершеневич. Материалы к библиографии (1911 – 2018)», а Захар Прилепин презентует биографию Есенина, которую он недавно завершил для серии ЖЗЛ.

«Научная конференция «Художественный образ в русской поэзии: к 100-летию имажинизма» включает секции: «Теория и практика имажинизма» и «Поэзия имажинистов в историко-литературном контексте», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия будут представлены доклады, посвященные истории и эстетике имажинизма, влиянию его на литературу XX – XXI веков.

Участие в конференции примут крупнейшие специалисты по имажинизму Татьяна Тернова, Валерий Сухов, литературный критик Олег Демидов. Институт Пушкина будут представлять ведущий есениновед, профессор Татьяна Савченко, профессор Галина Якушева и Сергей Травников.

Имажинисты были первыми продолжателями традиций авангардного искусства в России, приняв эстафету у футуристов. Имажинисты оказали влияние как на официальную советскую литературу, так и на андеграунд 1970 – 1980 годов.