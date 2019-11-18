РИАМО - 18 ноя. Третья стратегическая сессия конкурса территориального развития «Территории роста – 2019» завершилась в Красногорске, команды девяти муниципальных образований Подмосковья, прошедшие предварительные этапы отбора, смогли усовершенствовать основные компетенции по проектному управлению, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Команды вместе с профильными экспертами разобрали макро- и микротренды территориального развития по направлению своих заявок, получили конкретные инструменты использования ресурсов своих территорий, модели привлечения инвестиций и построения экономики проекта.

«Коллеги, спасибо, что вы провели вместе с нами эти три плодотворных дня. Я хочу напомнить, что у нашей с вами работы должны быть конкретные результаты. С самого начала мы фиксировали ваше внимание на том, что вы сразу должны понимать, что получите на выходе, и знать конкретные показатели. Просто красивых картинок недостаточно. Результат должен быть однозначным», — сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Она добавила, что на финальной защите нужно будет показать четкую концепцию проекта, финансовую модель и дорожную карту для редевелопмента, создания новых предприятий, развития сферы услуг. Эти цели затем нужно будет реализовать.

«Коллеги, я напомню, что к защите у вас должна быть проработанная идея на основании четкой экономической модели и плана действий. По этим очень конкретным и прикладным маркерам и будут выбраны победители этого года. Желаю плодотворной и успешной работы!» - заключила Мухтиярова.

О российских и зарубежных кейсах развития территорий на стратегической сессии рассказали эксперты компаний Semren+Mansson, Knight Frank, Key Capital, IRA-Health Travel International Consulting, «МедикаТур», а также Высшей школы экономики, региональных министерств.

«Мы очень благодарны за организованную стратегическую сессию. Было хорошо и, главное, полезно и эффективно. В течение трех дней работа получилась очень плодотворной. Мы по-новому взглянули на параметры нашей заявки, несмотря на то, что она была уже практически сформирована и оставались какие-то легкие доработки», - отметила первый заместитель главы администрации Красногорска по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса Ирина Цеплинская.

Команды городских округов Электросталь и Павловский Посад в ходе промежуточного отбора получили рекомендацию конкурсной комиссии объединиться и представить совместный межмуниципальный проект.

Городской округ Подольск в ходе работы над концепцией в течение нескольких месяцев также пересмотрел свой проект.

«На прошлую стратегическую сессию мы пришли с уже подготовленной концепцией - мы выбрали для себя шесть инвестиционных проектов по развитию промышленности, а также по реновации территорий бывшего завода «Зингер». У нас уже были инвесторы. По результатам сессии нам посоветовали сузить и конкретизировать заявку. Мы последовали этой рекомендации и к этой сессии подготовили уже конкретный проект – «Квартал Зингер», - отметил начальник управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации Подольска Иван Шляхтин.

Команде городского округа Ступино профильные эксперты, наоборот, помогли утвердиться в верности своей концепции и выборе путей ее реализации.

Тридцатого ноября команды представят окончательно доработанные проекты, затем после недели обсуждений их ждет финальная защита, после которой будут объявлены победители «Территорий роста – 2019».