РИАМО – 18 ноя. Росконтроль провел исследование, в рамках которого сравнил различные российские марки «докторской» колбасы, итоговый рейтинг возглавил продукт подмосковного мясокомбината «Окраина», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Таким образом, подмосковная колбаса вошла в рейтинг наряду с такими марками, как «Мираторг» и «Велком».

«Согласно итоговым результатам проверок специалистов Росконтроля, наилучшие показатели колбасы «Докторская» – одного из наиболее известных и любимых в народе продуктов – у нашего подмосковного предприятия «Окраина». Здесь ее изготавливают строго по ГОСТу с использованием охлажденной говядины и свинины», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По ГОСТу, в составе «докторской» колбасы должны быть следующие продукты: свинина, говядина, куриные яйца или меланж, коровье молоко, вода, сахар, соль. Также в состав могут входить некоторые пряности, в том числе мускатный орех или кардамон. Допускается наличие аскорбиновой кислоты и фиксатора окраски – нитрита натрия.

«Окраина» уже 14-й год производит вкусные колбасы и деликатесы, максимально отвечающие ожиданиям потребителя по вкусу, безопасности, натуральности и цене. В ассортимент выпускаемой продукции входят различные колбасы, пельмени, сосиски, холодцы, охлажденные полуфабрикаты, деликатесная мясная продукция. Мощность производства – 15 тонн в сутки», – отметил Разин.

Мясокомбинат располагается в подмосковном Ногинске. Здесь используются высокотехнологичное оборудование и современные технологии. Предприятие предоставляет более 550 рабочих мест.

«Сотрудники предприятия первые в России создали и внедрили систему самоконтроля в мясопереработке, позволяющую отзывать продукты», – подчеркнул Разин.

Качество производимой продукции комбината уже не раз отмечали наградами, дипломами и медалями. Так, летом Росконтроль дал оценку ветчине для завтрака отечественных производителей. По итогам данного исследования, из образцов семи производителей только один бренд ветчины марки «Окраина» был рекомендован к покупке.