РИАМО - 18 ноя. В Москве по 23 адресам установили новые комплексы фотовидеофиксации, предложения по размещению комплексов жители могут направить в ЦОДД, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Поставили еще по 23 адресам новые комплексы фотовидеофиксации – там, где много ДТП и пробок из-за нарушений ПДД», - говорится в сообщении.

Гражданам предложили сообщать в ЦОДД свои предложения по размещению комплексов, их рассмотрят в рабочем порядке.

Полный список комплексов фотовидеофиксации можно найти по ссылке.