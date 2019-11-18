РИАМО - 18 ноя. Стали известны результаты IV Областного фестиваля-конкурса «Мамы Подмосковья. Топ-10», среди участниц выбрали самую активную маму и лучшую маму-рукодельницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В Дедовском дворце культуры состоялся финал областного конкурса «Мамы Подмосковья. Топ-10». Лучших выбирали в 10 номинациях: «Мама XXI – профессионал, жена», «Дом там, где мама», «Самая активная мама», «Творческая мама», «Дебют года» и других.

«Мама XXI века – профессионал жена»: первое место – Закирова Александра из Домодедова, второе место – Максименко Ксения из Одинцова, третье место – Суворовская Мария из Наро-фоминска», – говорится в сообщении.

Победительницей в номинации «Дом там, где мама» заняла Борисова Юлия из Дмитрова, второе место у Зотовой Марии из Рузы, а третье – у Мачульской Ирины из Каширы.

«Самой активной мамой» стала Локтева Екатерина из Ступина, второе место заняла Бахмутова Ольга их Химок, третье – Горбачева Елена из Шаховской.

Володину Наталью из Подольска признали самой творческой мамой, второе место – у Кирилловой Светланы из Солнечногорска, третье место заняла Дейнеко Наталья из Долгопрудного.

«Дебют года»: первое место – Рослякова Марина из Ивантеевки, второе место – Никифорова Анна из Реутова, третье место – Салтыкова Оксана из Шатуры», – отмечается в материале.

В номинации «Мама с безграничными возможностями», которая присуждалась участницам, воспитывающим детей с ОВЗ, победительницей стала Винокурова Яна из Орехово-Зуева, второе место досталось Лялиной Анастасии из Долгопрудного, а третье – Митиной Яне из Реутова.

Победительницей номинации «Уютный дом своими руками» выбрали Острянину Венеру из Пушкина, второе место присудили Селезневой Елене из Лобни, третье место досталось Ивашуровой Екатерине из Протвина.

Первое место в номинации «Ландшафтный дизайн» – у Никулиной Ольги из Воскресенска, второе место заняла Погончикова Любовь из Звенигорода, на третьем месте – Хайлова Диана из Клина.

Власова Марина из Жуковского победила в номинации «Семейный проект", второе место присвоили Квасовой Надежде из Рузы, а третье – Семидиянкиной Наталье из Луховиц.

Лучшей мамой-фоторепортером по итогам конкурса стала Чумак Татьяна из Ступина, на втором месте оказалась Соловьева Наталья из Красногорска, а третье место заняла Иванченко Надежда из Мытищ.