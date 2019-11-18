РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 ноя. Бюджет городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов прошел публичные слушания, планируемый общий объем доходов приблизится к 18 миллиардам рублей, сообщила начальник финансового управления администрации муниципалитета Елена Ястребова.

Публичные слушания «О бюджете городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов» прошли в понедельник в здании МФЦ на улице Советская. На мероприятии присутствовали представители администрации муниципалитета, депутаты совета депутатов, Мособлдумы, местные жители.

«Общий объем доходов бюджета Балашихи 2020 года составит 18 миллиардов рублей, расходов – 18,4 миллиарда рублей. Общий объем доходов бюджета на 2021 и 2022 годы составит 17,5 миллиарда рублей и 17,2 миллиарда рублей соответственно, расходы – 17,8 миллиарда рублей и 17,5 миллиарда рублей. Дефицит бюджета в 2020 году составит 458 миллионов рублей, в 2021 году – 329 миллионов рублей, а в 2022 год – 322 миллиона рублей», – сказала Ястребова.

Она добавила, что бюджет на 2020 год и на последующий период сбалансирован и сохранит социальную направленность. В следующем году запланировано к реализации 17 программ, в число которых входят программы в сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики, архитектуры, ЖКХ, социальной защиты населения, экологии, дорожно-транспортного комплекса, архитектуры и градостроительства, энергосбережения, национальной экономики, национальной безопасности.

В рамках муниципальных программ будет реализовано порядка 10 федеральных проектов, на реализацию которых планируют направить в 2020 году 3,4 миллиарда рублей.

Председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Тарас Ефимов отметил, что на слушания пришло много неравнодушных жителей.

«Необходимо активнее вовлекать горожан в вопросы формирования бюджета и прислушиваться к их пожеланиям. Важно, чтобы реализация всех государственных и муниципальных программ была на их контроле, и все запланированное было исполнено», – подчеркнул он.

Ефимов напомнил, что основная задача бюджетов – исполнение национальных приоритетов. Это в первую очередь здравоохранение, образование, дорожное строительство, развитие науки и поддержка малого бизнеса.

Максимум средств в 2020 году запланировано на строительство и ремонт социальных учреждений, заработную плату бюджетникам, ремонт дорог и восстановление инженерной инфраструктуры городского округа.