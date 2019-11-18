РИАМО - 18 ноя. В Подмосковье подвели итоги смотр-конкурса загородных организаций отдыха и оздоровления детей, его целью является выявление лучших практик в данной сфере, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Организационный комитет конкурса состоял из представителей подмосковных ведомств — министерства социального развития, министерства здравоохранения, министерства образования, министерства культуры и министерства физической культуры и спорта. Кроме того, к участию в организации смотра были привлечены представители общественных и иных организаций, деятельность которых непосредственно связана с вопросами детского отдыха и оздоровления.

«В этом году на конкурс подали заявки 20 организаций летнего детского отдыха. По итогу были определены 6 призеров, которые вышли к победе благодаря высшим баллам по параметрам: безопасность и комфортное проживание детей, укомплектованность штата, реализованность оздоровительных и образовательных программ. Награждение победителей состоится на нашем ежегодном Форуме «Детский оздоровительный лагерь – безопасная территория развития» в феврале следующего года», - рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По итогам конкурса в первой группе организаций отдыха (вместимость более 300 детей) первое место занял ДОЛ «Бугорок» (Домодедово), второе место досталось «Детской здравнице имени Гагарина» (Ступино), а третье место - ДОЛ «Литвиново» (Наро-Фоминск).

Во второй группе (вместимость от 100 до 300 детей) победа досталась ДОЛ «Лесная сказка» (Щелково), на втором месте оказалось ДОЛ «Восход» (Сергиев-Посад), третье место — ДОЛ «Осташево» (Волоколамск).