РИАМО - 18 ноя. В ходе работы I Всемирного саммита по свободным и специальным экономическим зонам в Монако управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова совместно с главой городского округа Ступино Верой Назаровой обсудили развитие экономических зон, говорится в сообщении пресс-службы АО «Особые экономические зоны».

«Для того, чтобы быть более эффективными, необходимо постоянно расти и узнавать о новых тенденциях. Такое событие, как I Всемирный саммит по свободным и специальным экономическим зонам, – прекрасная площадка для обмена опытом и лучшими практиками в сфере развития бизнеса», - сказала Назарова.

Также в ходе работы саммита прошла презентационная сессия инвестиционных проектов, были организованы встречи с будущими партнерами и инвесторами. Мероприятие посетили более 400 экспертов из 130 стран.

«Всего в мире 4,3 тысячи особых экономических зон. Безусловно возможность пообщаться с самыми разными представителями, от Польши до Сенегала, поделиться своими наработками и послушать о достижениях и инновациях, внедряемых коллегами, - это огромный источник знаний и вдохновения для дальнейшей работы на благо наших резидентов», - добавила Евдокимова.