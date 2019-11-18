РИАМО - 18 ноя. Московская область приняла участие в Международной акции, приуроченной ко Всемирному дню недоношенных детей, в рамках которой административные здания в 10 муниципалитетах украсили специальной подсветкой, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

По инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) более чем в 200 странах мира отмечают День недоношенных детей. Международные акции позволяют привлечь к проблеме внимание свыше 2,5 миллиардов человек.

«В поддержку проведения международной акции, приуроченной ко Всемирному дню недоношенных детей, 17 ноября, здания администраций, культурно-исторические здания в 10 муниципалитетах Московской области подсветили фиолетовым цветом», - говорится в сообщении.

Во всем мире для освещения проблемы и поддержки Дня недоношенных детей реализуются специальные проекты с подсветкой известных зданий и сооружений фиолетовым цветом. Фиолетовый цвет — официальный цвет EFCNI и благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо», который символизирует надежду, сострадание и открытость.