РИАМО – 18 ноя. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве обнаружили на улице Народного Ополчения, дом 42, корпус 1 точку продажи шаурмы, в которой работа была организована с грубыми нарушениями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации питания, сообщается на сайте ведомства.

«Выяснилось, что в предприятии нет ни централизованного, ни автономного водоснабжения и канализации, вместо этого установлен умывальник типа «Мойдодыр» со сливом воды в ведро. При отсутствии элементарных условий для соблюдения технологии приготовления шаурмы, работа предприятия осуществляется на сырье, вместо полуфабрикатов высокой степени готовности, не организован дезинфекционный режим, загрузка продукции осуществляется через вход для посетителей, отделка производственного помещения не соответствует санитарным требованиям», – говорится в сообщении.

Кроме этого, нет ярлыков на готовую продукцию и заготовки с указанием даты и часа изготовления. Также не ведутся производственные журналы и технологические карты.

Отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены, у сотрудника, осуществляющего изготовление и реализацию шаурмы, в личной медицинской книжке отсутствуют необходимые медицинские осмотры.

«По факту выявленных нарушений в отношении индивидуального предпринимателя Агаревского И.В. составлен протокол <…> об административных правонарушениях и протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в суд для вынесения решения. 16 сентября 2019 года Хорошевским районным судом города Москвы было вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановлении деятельности <…> на срок 30 суток», – отмечается в материале.

Позже управление Федеральной службы судебных приставов по Москве выяснило, что бизнесмен не стал устранять нарушения, а просто закрыл точку продажи.