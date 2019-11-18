РИАМО - 18 ноя. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вечером в понедельник отменили и задержали 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали шесть рейсов, отменили восемь. В Домодедове задержаны 14 рейсов, восемь отменили. В Шереметьеве задержаны четыре рейса.

По данным табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменен один рейс, еще один задержан.

Ранее МЧС объявило в Подмосковье предупреждение из-за тумана, который может ухудшить видимость до 200-500 метров.

Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.