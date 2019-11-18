РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 ноя. Юнармейцы из военно-патриотического центра «Граница» городского округа Мытищи посетили храм в деревне Пруссы в рамках урока духовно-нравственного воспитания, сообщается на странице «Застава №1 Детско-юношеское объединение» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках духовно-нравственного воспитания юнармейцы из военно-патриотического центра «Граница» совместно с членами комиссии по патриотическому воспитанию общественной палаты городского округа 17 ноября посетили деревенский храм Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Пруссы городского округа Мытищи и приняли участие в воскресной литургии», – говорится в сообщении.

Приняв участие в воскресной службе, ребята познакомились с устройством и убранством православного храма, с таинством исповеди и святого причастия.

Занятия по духовно-нравственному воспитанию проходят в детско-юношеском объединении «Застава №1» на регулярной основе под чутким руководством духовного наставника центра иерея Димитрия Кузнецова.