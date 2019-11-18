РИАМО - 18 ноя. В Пресненском районе Москвы начался переезд жителей четырех домов, речь идет о пятиэтажках во 2-м Красногвардейском проезде, дом 10, и 1-м Красногвардейском проезде, дом 20, на улице Антонова-Овсеенко, дома 7 и 9, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Собственники квартир в этих домах переезжают в новый дом, который находится по адресу: Мукомольный проезд, дом 2. Центральный административный округ столицы стал восьмым округом, где участники программы реновации переезжают в новое жилье.

«Пятнадцатого ноября сотрудники департамента городского имущества вручили 222 семьям из четырех домов микрорайона «Камушки» письма с предложениями равнозначных квартир. За прошедшие выходные в центре информирования по переселению, который открыт в новостройке, сотрудники департамента приняли первые согласия на переезд в предлагаемые квартиры от 85 семей», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что в новом доме на первом этаже обустроили детский сад с залами для занятий музыкой, физкультурой и так далее. Кроме того, здесь есть другие нежилые помещений, которые специально рассчитаны под создание точек ритейла и бытового обслуживания, салонов красоты, творческих кружков и спортивных секций.

«Во дворе оборудованы детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых. В дополнение к подземной парковке предусмотрены машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей», - отметил Бочкарев.

Всего в Пресненском районе в программу реновации включено 52 дома, при этом подобраны две стартовые площадки. Кроме того, продолжается подборка новых площадок.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 361 стартовая площадка.