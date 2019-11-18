РИАМО – 18 ноя. ГУ МЧС России по Московской области объявило предупреждение из-за тумана в регионе, при тумане ухудшается видимость, затрудняется движение транспорта, повышается вероятность ДТП, сообщается на сайте ведомства.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 17 часов 18 ноября с сохранением до 8 часов утра 19 ноября местами в Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров», – говорится в сообщении.

При тумане затрудняется движение транспорта, увеличивается вероятность аварий.

При тумане лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуют не выходить на улицу. Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям стоит снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.