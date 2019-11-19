РИАМО - 19 ноя. Один из самых читаемых, цитируемых и популярных мужских lifestyle-блогеров, автор канала YouTube.com/fistfisti и музыкант Евгений Фист представит свою книгу «Слава блогу» в Москве во вторник, говорится в сообщении пресс-службы сети «Читай-город».

Фист 11 лет проработал в fashion-индустрии в качестве фотографа и продюсера. Им реализованы сотни крупных проектов в России, Америке, Европе и Азии - рекламные кампании, имиджевые каталоги и лукбуки. В этой книге раскрывается мужской взгляд на женскую логику без цензуры. Легкие ироничные заметки в стиле «наблюдения из жизни» и 243 способа поднять себе настроение.

«Я блогер. Вышло случайно. Мой Instagram стал одним из самых читаемых мужских блогов. Эта книга как подорожник от всех проблем и библия хорошего настроения. Вы будете смеяться дома и в общественных местах, заряжаться позитивом, задумываться, улыбаться и меняться к лучшему. Ее можно рассматривать как сборник стендапов. Она совершенно точно продлевает жизнь!» — сказал Фист.

Вход на презентацию свободный. Мероприятие начнется в 19:00 в магазине «Читай-город» на четвертом этаже ТРЦ «Европейский».