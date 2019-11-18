РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. Подольское предприятие «НП «Подольсккабель» примет участие в X Сибирском энергетическом форуме и проведет два семинара о кабельной продукции, сообщается на сайте администрации округа.

В Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» Красноярска с 20 по 22 ноября пройдет X Сибирский энергетический форум, организованный при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края. Участие в проекте примут ведущие предприятия энергетической и нефтегазовой отраслей, всего более 70 компаний из 20 регионов России.

«От городского округа Подольск активное участие в мероприятии примет крупнейшее российское предприятие АО «НП «Подольсккабель». На площадке форума в XXVII выставке «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» подольская компания проведет два семинара – «Кабельная продукция – стандарты качества», а также «Инновационная продукция: универсальные монтажные гибкие кабели ЭПОКС», – говорится в сообщении.

Выставка станет площадкой расширения торгово-экономических, научно-технических связей и межрегионального сотрудничества.

Деловая программа форума включит в себя 15 крупных дискуссионных площадок и круглых столов по вопросам энергоэффективности, энергосбережения, биоэнергетики, добывающего сектора. Также на форуме пройдут три крупных специализированных выставки – «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», «Нефть. Газ. Химия» и «Металлообработка и сварка».

Акционерное общество «НП «Подольсккабель» является одним из крупнейших производителей кабелей и проводов с медными жилами в России. На предприятии выполняются все работы по изготовлению кабелей и проводов – от волочения проволоки до испытания готовой продукции, а также отгрузки любым видом транспорта.