РИАМО - 18 ноя. Жилому дому №8 со встроенно-пристроенным детским садом в составе ЖК «Солнечная система» в Химках выдали заключение о соответствии требованиям проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторским составом на объекте была проведена проверка по извещению об окончании строительства, после устранения всех замечаний оформлен ЗОС. После ввода в эксплуатацию в новостройке будут обеспечены права более 600 граждан», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь 17-этажного здания, состоящего из семи секций, составляет 40,885 тысячи квадратных метров. Площадь жилой части дома – 39,232 тысячи квадратных метров. К заселению уже готовы 534 квартиры.

Детский сад площадью 1,653 тысячи квадратных метров рассчитан на 60 мест. В нем обустроены игровые комнаты, спальни, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения.

На территории детского сада установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Застройщиком объекта выступил АО «Континент проект», входящий в ГК «Урбан групп», что в июле 2018 года была признана банкротом.

Права на достройку объектов в мае этого года были переданы фонду «Специализированные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства». Генподрядчиком выступает АО «Крокус Интернэшнл».