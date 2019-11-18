РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 ноя. Смотр-конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное и световое оформление пройдет в Люберцах до 12 января включительно, так, можно оформить фасад здания, придомовую территорию или подъезд, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«С 20 декабря 2019 года по 12 января 2020 года в городском округе Люберцы пройдет традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление. К участию приглашаются управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, образовательные учреждения, учреждения спорта и культуры, предприятия промышленности и торговли», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что конкурс пройдет по 11 номинациям. В срок до 31 декабря необходимо направить свои заявки в администрацию округа на адрес электронной почты: admluberblag@yandex.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8(495)503-35-98, 8(495)720-16-24 и 8(495)514-94-14.

Итоги конкурса и награждение победителей пройдет в марте 2020 года.