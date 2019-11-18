РИАМО - 18 ноя. На Рижском направлении Московской железной дороги задерживаются поезда, пассажирами принесли изменения за временные неудобства, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«На Рижском направлении задерживаются несколько поездов по техническим причинам», — говорится в сообщении.

МЖД принимает меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.