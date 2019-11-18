РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Администрация городского округа Люберцы не рассматривает возможность закрытия железнодорожного переезда в поселке Красково, эти действия повлекут за собой изоляцию местных жителей от внешнего мира, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

«Дорога через железнодорожный переезд - единственное транспортное сообщение между небольшой частью поселка Красково и городским округом, объездных путей нет. Сегодня на данном отрезке железной дороги ведутся технологические работы, о чем руководство Куровской дистанцией пути проинформировало жителей», — сказал начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации Сергей Плитов.

По его словам, администрация городского округа обеспокоена сложившейся ситуацией. Закрывать единственную транспортную артерию, даже временно, недопустимо - машины скорой помощи, МЧС в эту часть поселка просто не попадут.

«Сегодня глава муниципалитета Владимир Ружицкий направил письмо на имя руководителя Московской железной дороги о недопустимости таких действий. Предварительная договоренность о положительном решении вопроса уже получена с Куровской дистанцией пути и путевой частью №8, в чьем ведении находится железная дорога», - уточнил Плитов.

В администрации округа 19 ноября пройдет совещание с участием представителей железной дороги, на котором вопрос о недопустимости закрытия железнодорожного переезда окончательно решат.