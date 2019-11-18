РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. Административная комиссия городского округа Подольск выявила более 200 нарушений в сфере благоустройства с начала текущего года, нарушители были оштрафованы на общую сумму свыше 520 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В течение 2019 года административная комиссия проводила регулярные рейды по выявлению нарушений на территории округа. Так, 17 рейдов состоялось по проверке садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), 39 – по проверке гаражно-строительных кооперативов на соблюдение закона о благоустройстве, более 50 рейдов было посвящено вопросу парковки автотранспортных средств на газонах и зеленых насаждениях.

«Всего с начала года комиссией было возбуждено 205 административных дел, по которым было вынесено 203 постановления на общую сумму 521 тысяча рублей. В бюджет уже поступило 402 тысячи рублей. По 20 административно-правовым нарушениям граждане в установленный законом срок штрафы не уплатили, данные дела были переданы в службу судебных приставов для дальнейшего взыскания, сумма составляет более 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Выявляемые нарушения имеют сезонный характер. В зимний период – это незаконная парковка транспорта в жилых кварталах, а также парковка частных автомобилей на мусоросборочных площадках. В летний период – проведение земляных работ без получения ордера на право их производства, а также вырубка зеленых насаждений. Несколько административных дел было возбуждено по жалобам жителей на шумящих соседей.

Административная комиссия была создана постановлением администрации Подольска в 2018 году. Ее председателем является зам главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк. Численность комиссии составляет 16 человек. Она является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях предупреждения и пресечения административных правонарушений, рассмотрения дел о правонарушениях в сфере благоустройства на территории муниципалитета.