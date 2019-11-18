РИАМО - 18 ноя. Одинцово и международный аэропорт Шереметьево соединят 40 пар поездов «Аэроэкспресса», при этом маршрут пройдет через крупнейшие деловые кластеры «Сколково» и «Москва-Сити», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Сорок пар поездов «Аэроэкспресса» соединят крупный подмосковный город и международный аэропорт. Интервал отправления сохранится прежний – каждые 30 минут», - говорится в сообщении.

Также на участке от Одинцова до Белорусского вокзала поезда будут делать промежуточные остановки на станциях Баковка, Инновационный центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, Тестовская, Беговая. Далее от Белорусского вокзала аэроэкспрессы проследуют с остановкой на платформе Окружная, а также с новой остановкой на Савеловском вокзале.

Так, например, пассажиры от «Сколкова» до аэропорта Шереметьево с комфортом и без пересадок смогут добраться за 1 час 20 минут, от делового центра «Москва-Сити» - за час. У авиапассажиров появится возможность выбирать наиболее удобное для них место посадки в аэроэкспрессе. По обновленному маршруту будут курсировать двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности и комфортности.

«Организация сквозного движения аэроэкспресса от Шереметьева до Одинцова – закономерный и важный шаг в рамках интеграции «Аэроэкспресса» в единую транспортную систему агломерации. Сотни тысяч жителей получат возможность добраться напрямую до аэропорта с комфортом и без пересадок», – отметила генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Продление маршрута стало возможным благодаря запуску Московских центральных диаметров, развитию железнодорожной инфраструктуры и сотрудничеству «Аэроэкспресса» и ЦППК. «Аэроэкспресс» будет встроен в график МЦД.