РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. Встреча с жителями по вопросам благоустройства объединенной дворовой территории на Огородной улице в Подольске пройдет 19 ноября, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске в настоящее время проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации с жителями по вопросам благоустройства дворов.

«19 ноября такая консультация пройдет по адресу: улица Огородная, дом №3 для жителей многоквартирных домов: улица Рабочая, 26; Пантелеева, 4, 5; Огородная, 3. Начало встречи – в 15:00. Специалисты комитета рассказывают жителям о запланированных мероприятиях на каждой территории, дают необходимые разъяснения и отвечают на интересующие вопросы», – говорится в сообщении.

На мероприятие приглашаются все желающие.