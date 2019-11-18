РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. Асфальтовое покрытие восстановят на тротуаре по улице Сыровский тупик в подмосковном Подольске по просьбе жительницы до конца текущего года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать тротуар у дома №3 по улице Сыровский тупик. Она отметила, что ранее по данному адресу уже клали асфальт, но после работ «Подольской теплосети» тротуар разрыли и асфальт положили на грязь.

«Администрация Подольска рассмотрела данное обращение. По данной информации была проведена проверка, в ходе которой факт подтвердился. Работы по укладке асфальтобетонного покрытия тротуара включены в план и будут выполнены в срок до 31 декабря текущего года», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.