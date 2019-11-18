РИАМО - 18 ноя. Грузинская группа Mgzavrebi выступит в столице 21 ноября в клубе 1930 MOSCOW, сообщается на сайте организаторов концерта.

«Осень для концертов Mgzavrebi – время оптимальное. Еще не утихли воспоминания о лете, и очередная порция тепла становится фактором не просто желанным, но необходимым. Предстоящий концерт группы станет логическим продолжением недавно вышедшего альбома GEO, пронизанного атмосферой тепла и солнца, большой дружеской вечеринки, которую этот грузинский коллектив начал много лет назад и заканчивать не собирается», — говорится в сообщении.

Одна из важнейших составляющих каждого концерта Mgzavrebi – общение лидера группы Гиги Дедаламазишвили с залом. Веселые и грустные истории, которые он рассказывает между песнями, являются гармоничным продолжением выступления.

В программе как песни с последнего альбома, так и те, что давно полюбились слушателям.

Концерт 21 ноября начнется в 20 часов.