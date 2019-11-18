РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. В подмосковном Подольске 20 декабря пройдет распределение более 40 земельных участков между многодетными семьями округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В рамках закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» 20 декабря в 14:00 в аудитории №410 администрации округа пройдет процедура распределения 41 земельного участка», – говорится в сообщении.

Из них 9 земельных участков для ведения садоводства находятся в деревне Никулино, один участок – в деревне Макарово. Для индивидуального жилищного строительства распределят 11 участков в деревне Федюково и 20 участков в деревне Никулино.

Представителям многодетных семей, приглашенным на участие в жеребьевке, необходимо иметь при себе паспорт. Если семья планирует отказаться от участия в процедуре, то для отказа потребуется подать письменное заявление на имя председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации округа.

«В случае отсутствия представителя многодетной семьи, не отказавшейся от участия в процедуре распределения земельных участков, участие в процедуре жеребьевки за нее осуществляет секретарь комиссии по распределению земельных участков», – поясняется в материале.

Узнать подробности можно по телефону: 8(496)769-41-98 с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.