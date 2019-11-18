РИАМО - 18 ноя. 19 ноября стартует московский этап конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - 2019», более 1 тысячи горожан примут участие в этом году, сообщил первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

«19 ноября москвичей ожидает чудесное событие – у нас пройдет московский чемпионат «Абилимпикс». Это такое большое движение, которое существует во всем мире. И возникло оно в Японии достаточно давно с целью помочь людям с ограниченными возможностями здоровья найти работу. <…>. Мы гордимся тем, что московская команда одна из самых сильных в стране. Наверное, более тысячи человек принимает участие, а сколько из них станет победителями мы узнаем 19 числа», - сказала Александрова в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, во всем мире движение «Абилимпикс» помогает найти работу только взрослым участникам, однако в России помощь оказывается школьникам, студентам колледжей и взрослым. Самому молодому участнику 14 лет, а самому старшему 65 лет.

«Членами жюри является большая команда экспертов, их 600 человек. Это очень ответственные и квалифицированные люди. В 60% случаев это люди, которые были экспертами на таком крупном чемпионате, как WorldSkills», - отметила Александрова.

Она также добавила, что растет количество участников. Так, если пять лет назад в чемпионате участвовало 200 человек, то сейчас будут соревноваться уже 2 тысячи человек.

Абилимпикс – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Международные конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью проводятся во многих странах мира с 1972 года, штаб-квартира находится в Японии.