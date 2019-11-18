РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска 20 ноября пройдет встреча с жителями многоквартирных домов по вопросам ремонта подъездов и дорог, сообщается на сайте администрации округа.

«В среду, 20 ноября, в малом зале Климовской детской музыкальной школы (улица Театральная, дом №6) состоится очередная рабочая встреча с представителями собственников многоквартирных домов (МКД). В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы ремонта подъездов и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, оплаты жителями услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами, проведения комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог в текущем году», – говорится в сообщении.

На мероприятие приглашаются жители микрорайона Климовск, проживающие в многоквартирных домах. На встрече будут присутствовать представители территориального управления в микрорайоне Климовск, управляющей организации МУП «СЕЗ», депутаты совета депутатов округа. Начало мероприятия в 17:00.