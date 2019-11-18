РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. В колледже Подольска 6 декабря все желающие смогут написать III Всероссийский юридический диктант, мероприятие будет проходить с 12:00, сообщается на сайте администрации округа.

В России с 3 по 10 декабря пройдет III Всероссийский правовой (юридический) диктант. Соорганизаторами мероприятия выступают Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета и других.

«Диктант пройдет в два этапа. Первый этап состоится в режиме онлайн на официальном портале диктанта с 3 по 10 декабря 2019 года. Второй этап – очное написание диктанта – 6 декабря 2019 года в 12:00. Принять участие в написании диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе. В городском округе официальной площадкой мероприятия 6 декабря станет Московский областной колледж информации и технологии по адресу: улица Комсомольская, дом №1, 4-й этаж, конференц-зал», – говорится в сообщении.

Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Основные его задачи – повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, знание которого является неотъемлемой составляющей образованного человека.