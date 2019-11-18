РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. Жительница Подольска Наталья Володина стала победительницей конкурса «Мамы Подмосковья. Топ-10» в номинации «Творческая мама», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На днях в Дедовском культурно-досуговом комплексе в Истре состоялся финал IV Московского областного конкурса «Мамы Подмосковья. Топ 10». Активное участие в фестивале приняли 30 мам со всего Подмосковья. Лучших выбирали в 10 номинациях: «Мама XXI – профессионал, жена», «Дом там, где мама», «Самая активная мама», «Творческая мама», «Дебют года» и других.

«Честь городского округа Подольск в конкурсе защищала Наталья Володина, которая из-за болезни потеряла ногу. Она представила свою презентацию и визитную карточку и получила первое место в номинации «Творческая мама». Вместе с ней к конкурсу основательно готовились две дочки – Вика и Настя. Победительнице вручили памятные подарки и диплом», – говорится в сообщении.

Мероприятие проводилось в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей, а также раскрытия творческого потенциала семьи. Оно проходило при поддержке правительства Московской области и регионального министерства социального развития. Основной задачей фестиваля является привлечение общественного внимания к вопросам семьи, материнства и детства.