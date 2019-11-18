РИАМО - 18 ноя. Дорожные карты по развитию конкуренции появятся у каждого муниципалитета Подмосковья до конца 2019 года, это позволит определить на местах должностных лиц, ответственных за улучшение показателей в данной сфере, сообщил в понедельник на брифинге в РИАМО замруководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ Сергей Муравьев.

«Дорожная карта – это некое формальное мероприятие. Но надо понимать, что (благодаря дорожной карте – ред.) появится ответственный, который будет отвечать своей должностью за развитие конкуренции. (Он будет анализировать, – ред.) как то или иное решение повлияет на конкуренцию, на количество хозяйствующих субъектов на рынке, на стратегические свойства товара», - сказал Муравьев.

Он добавил, что совместно с комитетом по конкурентной политике Московской области была разработана типовая дорожная карта по развитию конкуренции для муниципалитетов региона.

«Опыта на местах не так много, и надо задать некое направление деятельности, а они уже решат, что надо поменять. На основе этих типовых дорожных карт все 64 муниципальных образования включатся в работу, и до конца года дорожные карты будут в каждом из них», - заключил Муравьев.

В ноябре 2019 года в рамках Международной научно-практической конференции «Комплаенс как система управления рисками: российский и европейский опыт» руководитель ФАС России Игорь Артемьев вручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву награду за успехи в развитии конкуренции.