РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 ноя. В Подольске определили победителей и призеров ежегодного турнира по военно-прикладным видам спорта «Кубок Подольского благочиния», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» в Подольске с 15 по 17 ноября прошли XX юбилейные молодежные соревнования – турнир «Кубок Подольского благочиния» по военно-прикладным видам спорта. На соревнования прибыли более 250 человек – это 35 команд из Москвы и Подмосковья (Подольск, Дмитров, Озеры, Наро-Фоминск, Химки и другие), а также из Воронежской области.

«В младшей группе лучшими стали участники команды «Пламя», поселка Новосиньково Дмитровского городского округа. Второе место досталось команде «Рубеж» из школы поселка Останкино того же горокруга, а почетное третье место заняла команда «Россияне» из городского округа Озеры. Победителями в старшей группе стала команда «Платовцы» из Верхнего Мамона, 2 место у команды «Сокол» школы №32 Подольска, 3 место – команда «Кадеты» из той же школы», – говорится в сообщении.

Турнир на кубок Подольского благочиния проводится два раза в год по благословению митрополита Ювеналия при активном участии главы Подольска Николая Пестова. Учебные сборы проводятся с целью духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, изучения истории страны, подготовки молодого поколения к защите своей Родины, развития и популяризации военно-прикладных видов спорта.