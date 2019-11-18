РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 ноя. В понедельник учащимся 3-го класса частной школы «Классика-М» подмосковных Мытищ рассказали про жизнь полководца Александра Суворова, сообщается на странице «Библиотека №2 Мытищи МАУК БИЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«В библиотеке №2 состоялась тематическая беседа «Жизнь великого полководца», посвященная Александру Суворову, памятник которому находится рядом с библиотекой. Славной деятельности Суворова обязаны мы не только знаменательными страницами нашей истории, но и тем престижем великой державы, который имеет Россия сегодня», – говорится в сообщении.

Сотрудники библиотеки поведали школьникам о детских годах великого полководца, зачитали отрывки из книги Воскобойникова «Жизнь замечательных детей». Юным посетителям мероприятия рассказали о книгах Сергея Алексеева «Рассказы о Суворове», Сергея Григорьева «Александр Суворов» и Владимира Балязина «1000 знаменательных сюжетов из русской истории».