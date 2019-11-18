РИАМО - 18 ноя. График и режим остановок некоторых пригородных поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги поменяется 20 и 26 ноября из-за проведения работ по строительству железнодорожного моста через Москву-реку, сообщается на сайте АО «Центральная ППК».

«Из расписания выведут несколько пригородных поездов, курсирующих на участках Москва-Усово и Москва-Рабочий поселок», - говорится в сообщении.

Также 20 и 26 ноября будут курсировать компенсационный автобус. Он будет отправляться в 00:10 от станции Кунцево (улица Алексея Свиридова) и доезжать до станции Усово (Одинцовский округ, Рублево-Успенское шоссе).

АО «Центральная ППК» просит планировать свои поездки в связи с изменением расписания пригородных поездов.

Подробнее узнать точный график движения электричек можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».