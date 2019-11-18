РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Газовщики планируют провести монтаж фасадного газопровода в одном из домов микрорайона Климовск Подольска до 29 ноября, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск сотрудники ООО «Центр Газ» выполняют работы по капремонту сетей газопотребления жилых многоквартирных домов на основании договора с Фондом капитального ремонта.

«Работы в настоящее время проводятся в доме №4 по улице Революции. До 29 ноября рабочие будут проводить работы по монтажу фасадного газопровода. На время работ газ отключаться не будет», – говорится в сообщении.