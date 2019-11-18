РИАМО - 18 ноя. В Подмосковье начинается масштабная дегазация на полигоне твердых бытовых отходов «Тимохово», проводить работы будет известная австрийская компания «Экоком», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Электросталь.

Первый заместитель главы администрации Электростали Александр Федоров принял участие в пресс-конференции на полигоне «Тимохово». Участниками мероприятия также стали зампредседателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин, глава Богородского округа Игорь Сухин, гендиректор полигона Константин Манегин. В рамках мероприятия объявили об учреждении общественного штаба по наблюдению за ситуацией на полигоне, в который вошли общественники из Электростали и Богородского округа, экологи, местные депутаты и представители муниципалитетов.

«На полигоне начинается активная масштабная модернизация: работает цех по сортировке мусора; строится анаэробный комплекс, где будут перерабатываться пищевые отходы; установлен еще один факел для сжигания свалочного газа до 3,5 тысяч кубометров; работают очистные системы фильтрата. В итоге весь комплекс мер, принимаемых по дегазации, обещает утилизировать до 90% свалочного газа», - отмечается в материале.

Полигон «Тимохово» открылся во второй половине 1970-х годов. За это время его площадь превысила 113 гектаров, а объем захороненных отходов достиг 18 миллионов тонн.

В ходе пресс-конференции Хромушин, Сухин и Манегин поставили свои подписи под дорожной картой, в которой прописаны все мероприятия по модернизации полигона «Тимохово». Согласно дорожной карте, дегазация начинается в понедельник, а закончится до 31 мая 2020 года.

Первый заместитель главы администрации Электростали Александр Федоров подчеркнул, что теперь решение вопроса с полигоном «Тимохово» находится под особым контролем правительства Московской области.

«Встреча – очень нужная и информативная. Мы обсудили один из самых актуальных вопросов, беспокоящих жителей Электростали, и не только Электростали. Намечены методы решения проблемы, подписана дорожная карта мероприятий по дегазации полигона», – сказал Федоров.

Сейчас на полигоне «Тимохово» работают 30 скважин, запланировано пробурить еще 60. От каждой скважины по газопроводу газ поступает на газосборочную станцию, а затем на факел. Планируется установить два новых немецких факела, которые вместе смогут обезвреживать 5 тысяч кубометров свалочного биогаза в час. Также будет установлена автоматическая система контроля окружающих вод. Все эти меры позволят резко снизить негативное воздействие полигона на окружающую среду.